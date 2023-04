MotoGP | Quartararo durissimo con la Yamaha | “Stiamo dormendo | nessuno si incazza” – VIDEO

(Di sabato 29 aprile 2023) L’amarezza di Fabio. Il pilota facente parte della scuderiasi è lasciato andare a un rimprovero molto duro verso il suo Team dopo la Sprint Race del GP di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2023 di. Il francese infatti, a seguito della sedicesima posizione nelle qualifiche e dodicesima piazza ottenuta in gara corta (ennesimo risultato deludente della stagione) ha rilasciato una dichiarazione molto significativa ai microfoni di Sky Sport. In prima battutaha analizzato quanto successo: “Ho fatto un bel primo giro ma dopo la bandiera rossa non ho fatto bene; è difficile, anche quando siamo dietro un solo pilota non riusciamo a guidare e questa è la situazione più difficile da gestire“. Successivamente, rispondendo a Guido Meda, il pilota ha voluto dare uno scossone alla propria ...

...sprofonda: tra il francese e il leader Bezzecchi ci sono 31 punti di distanza. Domani il Gran Premio di Spagna in diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW ...Pole position indi Aleix Esparagaro L' Aprilia lascia il segno sulla pista di Jerez de la ... così come Marco Bezzecchi - leader della classifica piloti - tredicesimo e Fabio...Parole molto dure dial termine del sabato di Jerez, dove ha chiuso 16° in qualifica e 12° nella Sprint: 'Quando mi trovo dietro a un altro pilota non riesco a guidare, è la cosa più difficile al momento, non ...

MotoGP, Rabbia Quartararo: “Yamaha sta dormendo e nessuno si incazza” GPOne.com

Brad Binder non finisce di stupire e fa sua la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota sudafricano ha pr ...Il campione del mondo 2021 è avvilito, frustrato e molto arrabbiato: “Non vedo la Yamaha carica: anche per i test, abbiamo solo un paio di novità da provare. I problemi sono sempre gli stessi: con la ...