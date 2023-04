MotoGP | la crisi senza fine della Yamaha Quartararo cola a picco su una pista amica

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Caro Fabio, lasciati dare un consiglio. Mettiti il cuore in pace, perché quest’anno ci sarà da soffrire. Parecchio. Non sappiamo cosa caspita stia succedendo a Iwata, ma di certo non è niente di buono. D’altronde se ti ritrovi impantanato a centro gruppo su unacome Jerez de la Frontera, c’è qualcosa di drammaticamente storto nellache hai tra le gambe. Una M1 così, ormai ai margini dell’irrilevanza, non la si vedeva dal 2003. Negli ultimi due decenni, anche nei momenti di difficoltà, la Casa dei tre diapason si era tenuta a galla in qualche modo. Probabilmente tu non te la ricordi neanche quellaguidata da Carlos Checa, Alex Barros, Shinya Nakano, Olivier Jacque e Marco Melandri. Avevi a malapena quattro anni e verosimilmente non ti frullava neppure per la testa l’idea di diventare un pilota professionista. È da un ...