MotoGP | GP Spagna | Aleix Espargaro fa sua la pole position 5° Bagnaia

Aleix conferma le buone sensazioni dopo le Libere, è lui il più veloce in qualifica in. Un giro da urlo con la sua Aprilia. Bagnaia si accontenta del quinto posto, sesto ...JEREZ - Scattano le qualifiche del Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di. I piloti del motomondiale si sfideranno sul tracciato di Jerez. Si comincia alle 10:10 con le ultime prove libere, mentre alle 10:50 e alle ...Velocissimo venerdì nelle prove libere, altrettanto sabato in qualifica, Aleix Espargaró ha lasciato il segno sul circuito di Jerez . Le Aprilia vanno forte sul tracciato spagnolo (stavolta è mancato ...

MotoGP Spagna, qualifiche da urlo! Pole di Espargaro con l'Aprilia, quinto Bagnaia La Gazzetta dello Sport

Enea Bastianini alza bandiera bianca e decide di ritirarsi dal Gran Premio di Spagna. Il pilota della Ducati ha provato davvero fino all’ultimo, ma già ieri si era capito che le sue condizioni fisiche ...Il centauro della KTM Jack Miller ha commentato soddisfatto il suo secondo posto nelle qualifiche del Gp di Spagna: “Ci abbiamo provato a rendere le cose emozionanti, è stata davvero una qualifica ...