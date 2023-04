MotoGP | gara 30 aprile | orario | programma GP Spagna 2023 | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Quarto appuntamento con il Motomondiale: dopo la trasferta in America e le gare in Argentina e negli Stati Uniti, si ritorna in Europa per la secondadell’anno nel Vecchio Continente, dopo quella che ha aperto la stagione a Portimao. A Jerez de la Frontera si stabiliscono solitamente quelle che saranno le gerarchie per la stagione corrente. Lo scorso anno nella classe regina ha vinto Francesco Bagnaia che in questo weekend non ha iniziato nel migliore dei modi, dovendo passare dal Q1 a causa di prove libere che non sono andate al meglio. Stesso destino per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi e per Fabio Quartararo. A sorpresa Dani Pedrosa ha chiuso in terza posizione la prima giornata di prove libere: il veterano spagnolo, collaudatore KTM e wild card per questo gran premio, sta impressionando tutti, così come le Aprilia, che a Jerez ...