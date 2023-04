MotoGP | Fabio Quartararo durissimo con la Yamaha | “La squadra sta dormendo | abbiamo sempre gli stessi problemi”

(Di sabato 29 aprile 2023) 16° in qualifica, 12° nella Sprint Race. Sabato disastroso e weekend ormai compromesso quasi definitivamente a Jerez de la Frontera perin occasione del Gran Premio di Spagna 2023, quarto atto stagionale del Mondiale. Prosegue la crisi tecnica della, incapace di fornire al pilota francese una M1 competitiva ed in grado di lottare per le posizioni di vertice con continuità. “Ho fatto davvero un bel primo giro, poi c’è stata la bandiera rossa. La seconda partenza invece è stata buona, ma non buonissima. La cosa difficile è che non riusciamo a guidare dietro ad un altro pilota, attualmente è il nostro problema più grande”, racconta il campione del mondodel 2021 ai microfoni di Sky Sport dopo il sabato di Jerez. “Questo weekend non ho fiducia, soprattutto nel ...

Pole position di Aleix Esparagaro L' Aprilia lascia il segno sulla pista di Jerez de la ... così come Marco Bezzecchi - leader della classifica piloti - tredicesimo e Quartararo ...

Il pilota della Yamaha non ha nascosto la sua delusione dopo l'ennesima prova incolore, spronando la Casa di Iwata a cambiare mentalità per provare a ritrovare almeno quei punti di forza che la M1 ave ...