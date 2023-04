MotoGP | Brad Binder | “Ho preso ritmo giro dopo giro | vogliamo vincere anche domani”

(Di sabato 29 aprile 2023) Grandissima impresa diche vince a Jerez de la Frontera per la seconda volta una Sprint Racequella in Argentina: il sudafricano della KTM si è imposto davanti a Pecco Bagnaia e al compagno di scuderia Jack Miller. Una splendida cavalcata che conferma una KTM particolarmente competitiva in questa stagione. Queste le sue parole a caldoil successo: “E’ stata una giornata fantastica, sono partito benissimo la seconda volta. Non mi sono sentito benissimo nei primi due giri, poi hosempre più, mi sono detto di rimanere dietro a Jack e negli ultimi due/tre giri ho spinto a tutta e i risultati sono arrivati. Ringrazio il team e Dani per essere tornato ed averci aiutato“. “Non mi sono sentito mai così bene per ottenere tanti punti e grandi risultati come ...

Il centauro della KTMBinder ha festeggiato soddisfatto la vittoria ottenuta nella Sprint Race del Gp di Spagna: "Era difficile, dopo la bandiera rossa ho provato a partire alla perfezione, poi ho fatto di tutto per ...Al secondo via, è statoa mettersi al comando, seguito dal compagno di squadra Miller, da ... Nonostante i quasi 38 anni, lo spagnolo che si è ritirato a fine 2018 dalla, non ha perso la sua ...La Ktm si scopre dominatrice del Gp di Spagna , almeno al sabato:Binder vince la gara sprint davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia . Il suo compagno di squadra, l'australiano Jack Miller , chiude terzo per un errore nel finale, dopo aver a lungo guidato davanti ...

Jerez de la Frontera - Nella Sprint delle staccate furibonde, vince Brad Binder, bravissimo a partire al comando pur scattando dalla quarta posizione, ma, soprattutto, incredibile nel suo sorpasso ...Italy's MotoGP world champion Francesco Bagnaia came second to South Africa's Brad Binder in the sprint race at the Spanish Grand Prix on Saturday.