MotoGP | Aleix Espargarò | “Solitamente faccio fatica sul bagnato | orgoglioso di questa pole”

(Di sabato 29 aprile 2023)centra laposition del GP di Spagna a Jerez de la Frontera: l’Aprilia conferma di essere in palla in questo fine settimana e lo spagnolo ha bruciato Jack Miller sulla bandiera a scacchi con uno splendido giro. Vedremo se la moto di Noale riuscirà ad essere competitiva anche in gara. Queste le parole a caldo dell’iberico dopo la qualifica: “Sono contento edi, abbiamo fatto un errore nelle libere 3 e quando avevo visto che poteva arrivare la pioggia ero preoccupato perché con le slick suldi solito. Oggi con queste gocce di pioggia abbiamo fatto la, sono davvero contento” Sulla richiesta del team di tornare ai box: “Il pilota è quello che sente come ...

Pole position diEspargaró a Jerez in 1:37.216, al termine di una qualifica caratterizzata dalla pioggia nella fase finale: in prima fila col pilota Aprilia anche Miller (Ktm) e Martin (Pramac). Poi Binder (4°), ...Miguel Oliveira è il più veloce delladopo le terze prove libere del GP Spagna 2023 . Sul circuito di Jerez, il portoghese con la ...il francese Fabio Quartararo (+0.103) e lo spagnolo...Seconda giornata di attività in pista a Jerez de la Frontera per i piloti della, impegnati ... Nel venerdì andaluso i più rapidi sono stati i due centauri del team ufficiale Aprilia,...

MotoGP 2023. GP di Spagna a Jerez, P2. Primo Aleix Espargaro, secondo Maverick Vinales: che Aprilia! [RISULTATI ... Moto.it

Aleix Espargarò con la Aprilia firma la pole position a Jerez in Spagna, con lui in prima fila Jack Miller e Jorge Martin ...Aleix Espargarò centra la pole position del GP di Spagna a Jerez de la Frontera: l’Aprilia conferma di essere in palla in questo fine settimana e lo spagnolo ha bruciato Jack Miller sulla bandiera a s ...