MotoGP | Aleix Espargarò fa volare l’Aprilia ed è in pole a Jerez! 5° Bagnaia | affonda Quartararo

(Di sabato 29 aprile 2023) Forza e coraggio. Hanno dovuto fare appello a tutte queste qualità i piloti dellanelle qualifiche del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2023. Sulla pista di Jerez de la Frontera la pioggia, nella Q2, è andata a scompaginare le carte, obbligando i centauri a girare nelle prime fasi su un asfalto umido che, passaggio dopo passaggio si è asciugato. Laposition è andata allo spagnoloEspargaró. L’iberico del, in un time-attack super convulso, ha siglato il tempo di 1:37.216 a precedere di 0.221 l’australiano Jack Miller (KTM) e di 0.242 lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac). Bravissimo Espargaró a sfruttare una pista in condizioni sempre migliori per prendersi la posizione di leader. In seconda fila ci sarà Francesco. Pecco, costretto a passare dalla Q1, ha ...

Pole position diEspargaró a Jerez in 1:37.216, al termine di una qualifica caratterizzata dalla pioggia nella fase finale: in prima fila col pilota Aprilia anche Miller (Ktm) e Martin (Pramac). Poi Binder (4°), ...Miguel Oliveira è il più veloce delladopo le terze prove libere del GP Spagna 2023 . Sul circuito di Jerez, il portoghese con la ...il francese Fabio Quartararo (+0.103) e lo spagnolo...Seconda giornata di attività in pista a Jerez de la Frontera per i piloti della, impegnati ... Nel venerdì andaluso i più rapidi sono stati i due centauri del team ufficiale Aprilia,...

MotoGP 2023. GP di Spagna a Jerez, P2. Primo Aleix Espargaro, secondo Maverick Vinales: che Aprilia! [RISULTATI ... Moto.it

Aleix Espargarò con la Aprilia firma la pole position a Jerez in Spagna, con lui in prima fila Jack Miller e Jorge Martin ...Aleix Espargarò centra la pole position del GP di Spagna a Jerez de la Frontera: l’Aprilia conferma di essere in palla in questo fine settimana e lo spagnolo ha bruciato Jack Miller sulla bandiera a s ...