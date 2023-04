Moto3 | GP Spagna 2023 | Deniz Oncu detta il passo nelle P3 Migno accede alla Q2

(Di sabato 29 aprile 2023)ildopo la terza sessione di prove libere del GP didi. Il turco del team Red Bull KTM ha concluso con il miglior tempo assoluto di 1’45”401 e si presenta più tardi come il grande favorito per la conquista della pole position. Non è stato, invece, una prima parte di sabato positiva per i colori azzurri, visto che il solo Andreaè certo di prendere parteQ2. Una P3 che si è decisa negli ultimi minuti, quando tutti i piloti hanno iniziato a cercare il time attack. Alle spalle dihanno concluso il colombiano David Alonso (+0.149) e lo spagnolo Josè Antonio Rueda (+0.444). In quarta posizione si è piazzato il giapponese Ryusei Yamanaka (+0.628) davanti agli spagnoli Jaume Masia (+0.636) e ...

...pare non deluderà i fan di questo sport. Perciò segnati tutti gli orari per non perderti nemmeno uno degli appuntamenti sul circuito di Jerez: Sabato 29 aprile 2023 8:40 Prove Libere 39:...Caldo e vento in pista a Jerez , la prima giornata di prove inè condizionata dalle condizioni meteo. Il più veloce è risultato Deniz Oncu , pilota finora ..., GP Jerez: classifica combinata ...Prosegue il weekend del Gran Premio di2023 del motomondiale, con lache ha concluso poco fa la seconda sessione di prove libere. Il padrone di casa Jaume Masia su Honda è stato il più veloce di tutti fermando il cronometro ...

Moto3 GP Spagna: Oncu il più veloce delle Libere1. Farioli, ottavo, il migliore degli italiani La Gazzetta dello Sport

La MotoGP in pista a Jerez per l'ultima sessione di prove libere, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 10:10. Poi le qualifiche dalle 10:50, con Bagnaia, Bezzecchi e Quartararo c ...La MotoGp riparte dal Gran Premio di Spagna, quarta tappa della stagione: occhi puntati sulle due Ducati di Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, e Pecco Bagnaia, secondo a -11 e reduce dalle cadute i ...