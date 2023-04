Moto2 GP Spagna 2023 | risultati e classifica prove libere 3 | Canet al comando

(Di sabato 29 aprile 2023) Aronè il più veloce delladopo le terzedel GP. Sul circuito di Jerez, lo spagnolo con la moto numero 40 ha percorso l’intero tracciato in 01’40.640, lasciandosi alle spalle lo spagnolo Pedro Acosta (+0.056) e il britannico Sam Lowes (+0.349). Per quanto concerne gli italiani, Celestino Vietti è nono, Tony Arbolino ha ottenuto il decimo tempo, Dennis Foggia il diciottesimo, Lorenzo Dalla Porta si piazza ventiseiesimo., GP3 Aron01’40.640 Pedro Acosta +0.056 Sam Lowes +0.349 Albert Arenas +0.366 Alonso Lopez +0.530 Jake Dixon +0.701 Sergio Garcia +0.719 Filip Salac ...

Il Gran Premio dipare non deluderà i fan di questo sport. Perciò segnati tutti gli orari ... Sabato 29 aprile 2023 8:40 Prove Libere 3 Moto3 9:25 Prove Libere 310:10 Prove Libere 3 Moto ..., GP Jerez: classifica combinata delle prove libere FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanenti MOTOMONDIALE MotoGP in: i segreti del circuito di Jerez Il circuito di Jerez ospiterà nel ...Ecco la classifica dei quattordici piloti che accederebbero direttamente in Q2: CLASSIFICA COMBINATAGP2023 Sam Lowes Smokiat Chantra Alonso Lopez Pedro Acosta Jake Dixon Albert Arenas ...

Spagna, Lowes il migliore delle Libere1. Vietti e Arbolino nei 10 La Gazzetta dello Sport

Moto2 Gp Jerez de La Frontera Prove Libere 3 - Aron Canet ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di libere del Gran Premio di Spagna classe Moto2. Il pilota del team Pons ha fato registrare i ...