Moto2 | GP Spagna 2023 | Canet guida dopo la P3 | Vietti ed Arbolino nono e decimo

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Doppietta spagnola al termine della terza sessione delle prove libere del Gran Premio didi. Sul circuito di Jerez are la classifica c’è Aroncon il tempo di 1’40”640 con il connazionale Pedro Acosta staccato di soli 56 millesimi. Terza piazza per il britannico Sam Lowes (+0.349) e dietro di lui altri due spagnoli, Albert Arenas (+0.366) ed Alonso Lopez (+0.530). Al sesto posto il britannico Jake Dixon (+0.701), che ha preceduto lo spagnolo Sergio Garcia (+0.719) ed il ceco Filip Salac (+0.743). Celestinoè il migliore degli italiani in nona posizione. Il pilota del team Fantic Racing ha chiuso a poco meno di otto decimi da(+0.785), precedendo un Tonyche come spesso gli capita fa un po’ di fatica il sabato. Il leader del ...