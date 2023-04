Moto | Spagna; Motogp | pole position per Espargaro

(Di sabato 29 aprile 2023) Lo spagnolo Aleix Espargarò, in sella ad un'Aprilia, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp didella classegp e partirà quindi in. Secondo miglior tempo ...

Lo spagnolo Aleix Espargarò, in sella ad un'Aprilia, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp didella classe Motogp e partirà quindi in pole position. Secondo miglior tempo per l'australiano Jack Miller (Ktm) a 0.221, terzo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.242, quarto Brad ...Clicca qui per tutti i risultati del weekend del Gran Premio di2023...37.765 +0.549 11 Takaaki Nakagami Honda 1:37.876 +0.660 12 Alex Marquez Ducati 1:37.920 +0.704 Risultati delle Qualifiche - Q1 GP di2023 Sabato 29 aprile, ore 10.50 Pos. PilotaTempo ...

Moto: Spagna, doppietta Aprilia nelle seconde libere Agenzia ANSA

Le qualifiche del GP di Spagna si terranno sul circuito di Jerez de la Frontera, un tracciato lungo 4.4 km con 13 curve in totale, 8 a destra e 5 a sinistra, e il… Leggi ...Il pilota della Ducati ha provato a scendere in pista nell'ultima sessione di prove libere, ma dopo appena 5 giri ha deciso di non proseguire il suo weekend: anche se la frattura alla scapola è guarit ...