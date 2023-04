Moto Gp | Bagnaia | “Fare più di così sarebbe stato difficile”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Pecco, arrivato secondo nella Sprint Race al Gp di Spagna, al termine ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Stamattina stavo già migliorando il mio feeling ma non era abbastanza. Perdevo nel settore tre, non ero competitivo, non era facile. Più di” SportFace.