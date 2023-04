Undopo essere stato investito da un'auto nel Reggiano. L'incidente è avvenuto stamattina alle 7,30 a Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra. La vittima, un 56enne residente a ...CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) - Una uomo di 56 anni èquesta mattina alle 7,30, travolto da un'auto che procedeva a forte velocità - stando al ... la vittima - undi Reggio Emilia che ...Leggi anche Orso Mj5 non sarà soppresso, Tar accoglie ricorso Leal Orsa Jj4, Pichetto: "Spero che non venga abbattuta"a Trento, Pichetto: "Sopprimere orsa Jj4 non può essere una ...

Morto un runner investito da un'auto nel Reggiano - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Alle 7.30 di sabato 9 aprile i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia di Guastalla sono intervenuti in via Cristoforo Colombo nella frazione Zurco, del comune di Cadelbosco Sopra, per un ...La vettura è poi finita fuori strada in un fossato. La vittima era di Reggio Emilia e aveva 56 anni Un corridore è stato travolto e ucciso nel Reggiano da un’automobile guidata da un uomo di 45 anni r ...