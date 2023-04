Morta a 13 anni Kira | cagnolina - vigile del fuoco

... 23 persone sono morte: 22 estratte (decedute) da sotto le macerie, un'altra persona èin ospedale. Tra i morti ci sono sei bambini: tre maschi (di un anno e mezzo, 16 e 17) e tre femmine (...Per noveha combattuto come una leonessa e non ha mai smesso di fare progetti, ma mercoledì la malattia se l'è portata via a 48: Vanessa Schena lavorava come store manager per Kiehl's di L'Oreal International, all'interno del punto vendita di Coin a Padova . Aveva iniziato come 'beauty' dal negozio dell'aeroporto di ...Border collie di 13, da due in pensione, ieri, venerdì, improvvisamente ha manifestato un malessere ed a nulla sono valse le cure prestate dal personale veterinario a cui il suo proprietario e ...

Donna di 53 anni trovata morta in bagno, disposta l'autopsia ilgazzettino.it

Siena, 29 aprile 2023 – Un altro incidente sul lavoro a due giorni dalla Festa del Primo maggio. Dopo la tragica morte di Francesco Mannozzi a San Gimignano, oggi a Siena un operaio è caduto da un’imp ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...