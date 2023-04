Moreno Torricelli e il Bar della rabbia

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 29 aprile 2023) Le caratteristiche dinasce il 23/12/1970, a Erba, in un piccolo paesinoProvincia di Como. Inizia a giocare a calcio con la squadra dei PulciniFolgore Verano. Il ragazzino lombardo non è dotato di un particolare talento, ma ha un discreto fisico e un’innata predisposizione al sacrificio. Anni dopo, diventato un calciatore professionista, quel sudore grondante da ogni centimetrosua pelle diventerà il marchio di fabbrica del campione operaio. Il ruolo del terzino Il ruolo in campo appare, subito, scontato per il ragazzino dai capelli neri come la più bella notte d’estate.è un terzino destro. Sulla fascia, di solito, ci giocano i ragazzi meno dotati perché i due centrali difensivi sono ...