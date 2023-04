Monte-Carlo Film Festival de la Comédie | ecco i vincitori dell' edizione 2023

(Di sabato 29 aprile 2023) Si conclude il 20esimode la, con la vittoria delargentino Empieza el baile, che ottiene tre riconoscimenti, scopriamoli insieme! Si conclude con enorme successo il 20°de la, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, dal 24 al 29 aprilenel Principato di Monaco. Vincitore principale è ilargentino Empieza el baile, che ottiene tre riconoscimenti aggiudicandosi il premio come miglior regia, miglior attore a Dario Grandinetti e Premio del Pubblico. A seguito del verdettoa Giuria composta dal Presidente di Giuria GianGiannini, Richard ...

Le Sporting, fino al 6 maggio ( più info ) 19.30 . Per 'I Balletti di', rappresentazione de 'La Belle' di Jean - Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco ( più info ) 20.Claudio Moia (39 anni di servizio " Impiegato " Nato a Veruno nel 1966, residente a Gattico - ... Ha collaborato alla stesura di un libro sulMassone, uno sul Gianfry "eremita della Val ...Qui studiarono il figlio diMagno, Pipino, e poi Dante Alighieri e Francesco Petrarca. La ... È ildei Paschi di Siena, fondato dal Consiglio Generale della Repubblica di Siena il 27 ...

FPS Monte Carlo: Di Cesare è Top 10 al Main Event con 6 azzurri Assopoker

L’incoronazione del sovrano britannico è uguale da mille anni. Il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster si svolgerà l’ultima cerimonia reale ancora praticata in Occidente. E ogni oggetto ha un signific ...Saracinesche aperte fino a mezzanotte. Dalle 17, per le strade del centro storico di Monte San Savino shopping, musica, attrazioni, giochi gonfiabili e laboratori per bambini. Oggi è il giorno de "Il ...