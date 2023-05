(Di sabato 29 aprile 2023) Laha conquistato un'altramemorabile nella 6 Ore di Spa-Francorchamps, con il trio Kobayashi, Lopez, Conway a bordo della #7 GR010 HYBRID che ha preceduto la vettura sorella #8 guidata da Buemi, Hirakawa e Hartley. Una vittoria a mani basse, perché le vetture nipponiche non hanno avuto praticamente rivali e si sono dovute preoccupare maggiormente delle neutralizzazioni della gara, gestendo quei momenti. Sul podio, grazie a una furiosa rimonta, la Ferrari 499P #51 guidata da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Ritirato l'equipaggio della #50, dopo un incidente per Antonio fuoco, tradito dalle gomme fredde appena uscito dai box. Hypercar. Le due, insieme alle Porsche e alla Cadillac V-Series.R gestita da Chip Ganassi Racing, hanno iniziato la gara con gomme slick su una pista umida, il che ha causato un po' di ...

Il WEC, il, si appresta a vivere il terzo appuntamento stagionale, la 6 Ore di Spa - Francorchamps, dopo le tappe di Sebring e Portimao, in una gara che sarà fondamentale per i team in vista ...Lilou è infatti la prima donna ad imporsi in una gara deldalla sua istituzione nel 2012. Inserita nei ranghi dei piloti ufficiali di Maranello, Wadoux ha guidato assieme ad ...Sulla pista che, forse, più di ogni altra gli permette di esprimere tutto il suo - grande - talento, Alessio Rovera centra la prima vittoria stagionale nel(il FIA WEC), che è anche la prima con i suoi nuovi compagni di squadra, Lilou Wadoux e Luis Perec Companc. Galleria fotografica Alessio Rovera vince la '6 Ore' di Spa valida per il ...

Mondiale Endurance - 6h di Spa, è ancora doppietta Toyota - Quattroruote.it Quattroruote

SBK: Ancora Niccolò Canepa che centra con facilità la doppietta in Gara 2 del National Trophy 1000 a Misano davanti Gabriele Giannini e Christian Gamarino. Roberto Farinelli si impone nella classe 600 ...Poteva essere una giornata storica per la Ferrari: pole nel Mondiale F1 a Baku e pole nel Mondiale Endurance a Spa, sede della terza prova del campionato che si correrà sabato 29 aprile.