Moggi | « I tifosi che in estate criticavano aspramente | ora addobbano Napoli Si godano la festa»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Anche Luciano, su Libero, scrive dello scudetto del. Sarà una giornata di grandeper questa città che ha già preparato striscioni e bandiere e che in un murales ha collocato l’immagine di Diego Maradona con il quale tutti, naturalmente a pagamento, potranno fotografarsi. Ed è tutta opera degli stessiche ad inizio campionato avevano criticatola dirigenza, secondo i più colpevole di non aver cercato di trattenere icone come Insigne, Koulibaly e Mertens sostituiti, dicevano, da ragazzi sconosciuti e senza nessuna esperienza di Serie A. Ma proprio questi ragazzi, tra cui Kim e Kvaratskhelia, non solo non hanno fatto rimpiangere i partenti, ma hanno addirittura vinto con una fantastica cavalcata e divertito con le loro giocate, costringendo ia ...