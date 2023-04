Moderna | tempi d’oro per il Ceo miliardario Bancel | nel 2022 profitti per 400 milioni di dollari Dall’azienda anche un aumento di stipendio

(Di sabato 29 aprile 2023)per l’amministratore delegato di, Stéphane: nelil rappresentante dell’azienda farmaceutica in prima linea nella lotta alla pandemia con i vaccini anti Covid, ha guadagnato quasi 400di. Un profitto che è stato accompagnatoda un lautodello, cresciuto del 50% per 1,5di, 50 anni, ha di recente dichiarato di donare i proventi delle vendite in azioni di beneficienza. Attualmente, secondo quanto riferito dal Washington Post l’ad dipossiede azioni «per un valore di almeno 2,8 miliardi di», e alla fine del ...

"L'idea nasce dal libro Il sesso semplice che racconta di un tema che per la societàè ... Una cosa di cui non bisogna mai vergognarsi e che ognuno ha i propri", spiega Aldighieri. Le ..."Avere un sistema di sorveglianza efficace è necessario per una città- aggiunge l'Assessore - perché attraverso di esso è possibile effettuare controlli su vasta scala, inristretti, ...La natura , con la sua bellezza armonica e la sua forza straordinaria, è stata fonte di ispirazione per innumerevoli autori, sin daipiù antichi. Al contrario la societàtende ad allontanarsi sempre più spesso dal mondo naturale, dimenticando quel legame ancestrale che lo unisce indissolubilmente all'uomo. Certe ...

Moderna, tempi d'oro per il Ceo miliardario Bancel: nel 2022 profitti ... Open

La natura , con la sua bellezza armonica e la sua forza straordinaria, è stata fonte di ispirazione per innumerevoli autori, sin dai tempi più antichi. Al contrario la società moderna tende ad allonta ...La natura , con la sua bellezza armonica e la sua forza straordinaria, è stata fonte di ispirazione per innumerevoli autori, sin dai tempi più antichi. Al contrario la società moderna tende ad allonta ...