Mobilità docenti | tante domande escluse per “comma 2 o comma 7 art 1 dell’Ordinanza” I blocchi non superati

(Di sabato 29 aprile 2023)anno scolastico 2023/24: le operazioni si avviano alla conclusione, gli esiti sono attesi il prossimo 24 maggio. Ma gli ultimi giorni prima di comunicare leal SIDI per l'elaborazione (data ultima il 2 maggio) sono pieni di impegni per gli Uffici Scolastici. L'articolo .

Vincolo triennaleper ineoassunti in ruolo a.s. 2022/23 Il vincolo di permanenza triennale nella medesima istituzione scolastica, stabilito dal decreto Legge n. 36 a partire dalle ......dell'istruzione e del merito ha emanato l'ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 per l'avvio delle procedure diper l'anno scolastico 2023/2024 la quale consente anche aiimmessi ......notizia della firma della direttiva per riconoscere un punteggio aggiuntivo ai fini della... i Coordinatori didattici e i coordinatori di dipartimento, gli animatori digitali, itutor ...