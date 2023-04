«Mio marito è il mio più grande sostenitore e con tanta pazienza mi aiuta»

(Di sabato 29 aprile 2023) Ambra Chiara Consales è una giovane mamma pugliese che vive in Emilia-Romagna e racconta la sua vita di tutti i giorni sui social. Un mondo che l’ha sempre affascinata e tentata, fino ad arrivare al punto, un giorno, di darsi una chance e provare a investire tempo e creatività in un profilo Instagram. «E tutto è partito da lì, da quando ho deciso di dare una “svolta” al mio profilo e di cominciare a fare quello che mi piaceva veramente fare: condividere la mia vita da mamma, la mia casa e la mia passione per l’organizzazione» – ci racconta Ambra Chiara. LEGGI ANCHE > Ambra Chiara Consales, quando la quotidianità diventa una rivoluzione sui social L’intervista ad Ambra Chiara Consales e i tips&tricks per uno spazio ordinato Che sia un post sullo svezzamento, un reel con Tips&Tricks per un bagno pulito e ordinato, oppure una storia sul suo nuovo garage; attraverso il suo ...

Mi dicevano di tornare in cucina e chiamavanoper dirgli di tenermi a bada", ha detto Wilson durante il suo discorso alla cerimonia di consegna del premio.'Non se ne può più, sono passati tre mesi da quando è morto ilYanca, io continuo a sperare si ...trovate noi' continua Katherine facendo riferimento all'estratto del conto bancario del, dal ...avviso la storia non è simile perché si sviluppa in modo diverso. Lì ad esempio c'è un'... Lì c'è una coppia mal assortita dall'inizio, qui ci sono moglie einnamorati e con una grande ...

Meghan Trainor, il sesso è un dolore: "Mio marito è troppo dotato per me" TGCOM

Il marito, quando non ha percepito che le dita di Roberta stavano ... telefonando agli operatori del 112. "Aiutatemi per favore, mia moglie è precipitata", ha raccontato sconvolto in lacrime. Dalla ...Seconda e ultima parte della testimonianza fatta dalla 86enne al ’Carlino’. Dal dopoguerra con un solo piatto di pasta, allo shopping di ora con le figlie.