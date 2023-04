Minacce di morte all’amante dai telefoni Rai | Enrico Varriale accusato dall’ex

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 aprile 2023) Accuse pesantissime. E referti medici. Chiamate ai carabinieri. E adesso addirittura anche nuovi, pesanti particolari, come quelle di presuntedi, arrivate attraversoRai. La vicenda che vede protagonista il giornalista sportivosi fa sempre più intricata, a sole due settimane dall’udienze del primo procedimento nei suoi confronti. Perché verso il giornalista sono due i procedimenti in corso, entrambi riguardanti sue ex compagne. LediLedi, secondo l’accusa, sarebbero state effettuate il 19 dicembre del 2021.avrebbe utilizzato, da quanto riporta Repubblica, un telefono della Rai, mentre era al lavoro. Ma lo avrebbe fatto oscurando il ...