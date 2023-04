Miley Cyrus cambia look e propone i Marble Cake Hair

(Di sabato 29 aprile 2023)è di ritorno sul red carpet e anche questa volta porta con sé aria di novità. La popstar è pronta a dettare tendenza con il suo nuovo. Ha messo da parte gli Umbrellae ha scelto l’effettohato idea, o meglio scelto una nuova tendenza da seguire per la Primavera 2023. Dopo il successo dei suoi Skunkpiaciuti tantissimo al popolo del web, la popstar ha scelto una nuova sfumatura per la stagione più fiorita dell’anno. Crediti: Ansa – VelvetMagLa cantante di Flowers è tornata alla ribalta con un brano che ha dominato le classifiche sin dal debutto sul mercato musicale. Lato beauty, è apparsa stufa dei suoi Skunke ha già ...

Luke, considerato uno dei Re Mida del pop d'altaclassifica degli Anni Duemiladieci, capace di trasformare in hit i pezzi di Britney Spears, Avril Lavigne, Pink,, Katy Perry e Rihanna, è ...... seguito da "Last Night" di Morgan Wallen e "Flowers" di. Ecco tutti i dettagli. Le classifiche USA della settimana del 26 aprile vedono Morgan Wallen stabile al primo posto nella chart ...Di seguito il video di Wavvy di Mykki Blanco: Non è apertamente omosessuale, ma pansessuale invece, dal 2014 in prima linea per i diritti della comunità LGBT. Nel 2019, dopo la ...

Miley Cyrus ha pubblicato un album “segreto” come Clara Pierce Rolling Stone Italia

L'album tenuto nascosto da parte della Star e icona della musica mondiale Miley Cyrus abbiamo avuto modo di ascoltarlo. Ecco la nostra recensione Il 10 marzo 2023 è uscito il nuovo album dell’icona ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-3d6fe123-6cae-169d-33e6-8e4015f040 ...