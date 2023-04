Milano | saluti romani e chiamata al presente al corteo dell’estrema destra per Ramelli Mille in piazza | «Onore ai camerati caduti»- Il video

(Di sabato 29 aprile 2023) Si è concluso con il rito del «» e il saluto romano ripetuto tre volte, ilin memoria di Sergioavvenuto nella serata di oggi 29 aprile. I militantihanno raggiunto il murales in ricordo dello studente del Fronte di Gioventù ucciso nel 1975 in via Paladini e hanno deposto una corona d’alloro. A partecipare erano circa un migliaio, dale Gorini hanno sfilato con le fiaccole accese fino all’abitazione di Rametti. Inle sigleda Casapound a Lealtà e Azione, da a Rete dei Patrioti a Skinhead. In testa aluno striscione nero con scritto «ai» e ...

Poche ore fa anche la commemorazione del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ceduto al sindaco diBeppe Sala , presente anche lui alla cerimonia ai giardinetti intitolati a Ramelli, ...Tra i presenti in corteo Luca Marsella , portavoce nazionale di Casapound, Angela De Rosa , portavoce di Casapound, Duilio Canu , presidente del Movimento nazionale 'Rete dei patrioti', l'ex ...Una corona di fiori in memoria di Sergio Ramelli è stata deposta oggi adal sindaco Giuseppe Sala alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa. Come ogni anno, il 29 aprile, la città ricorda il 18enne membro del Fronte di Gioventù che nel 1975 fu ucciso ...

