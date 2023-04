Milano | neonata trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati

(Di sabato 29 aprile 2023) Il corpo senza vita di una bambina appena nata è stato trovato all’interno di unper la raccolta diin zona Città Studi, a. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile della questura. A fare il ritrovamento è stato un cittadino che stava depositando deinele che ha chiamato il 118. Per la piccola non c’era però già niente da fare. Sul corpo della piccola, che era stata partorita alcune ore prima, sarà eseguita l’autopsia, disposta dal pm di turno, Paolo Storari. Sono in corso accertamenti sulle telecamere della zona e negli ospedali milanesi per verificare se qualche donna si sia presentata per essere curata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

