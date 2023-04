Milano | neonata trovata morta in un cassonetto | ' Nata in casa'

'Abbiamo appreso con sgomento dai media la triste notizia' dellatrovata morta all'interno di un cassonetto per la raccolta di abiti usati, a. Ed 'esprimiamo il nostro dolore più profondo per quanto accaduto', oltre che 'la nostra preghiera per la ...Il corpo di una bambina appena partorita stato trovato ieri sera all'interno di un cassonetto per i vestiti usati della Caritas in zona Citt studi a, all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della Squadra mobile. Era nata da poche ore e solo l'autopsia, che sar eseguita nelle prossime ore,...Il corpo senza vita di unaè stato trovato venerdì sera all'interno di un cassonetto per la raccolta di ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi TGCOM

La neonata trovata morta nell'anfratto in cui si depositano i vestiti usati di un cassonetto della Caritas a Milano, da quanto si è saputo, era visibile, come se chi l'ha lasciata volesse farla ritrov ...MILANO – Il corpo di una neonata è stato trovato senza vita all’interno di un cassonetto della Caritas a Milano. Una scoperta choc, effettuata da un uomo che ieri sera si era avvicinato al cassonetto ...