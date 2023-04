Milano | neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas | l’ipotesi dell’abbandono a poche ore dal parto

(Di sabato 29 aprile 2023) Tragica scoperta nel quartiere Città Studi di. In un, tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini, è stato trovato il corpo di unapriva di vita. Autore del ritrovamento è un uomo che ieri, 28 aprile, attorno alle 20 si era avvicinato ai noti bidoni gialli per donare una busta di vestiti usati. Ma appena è arrivato di fronte alsi è accortopresenzamanopiccola che sporgeva dall’interno. Così non ha esitato a chiamare il 118 e la polizia. Stando alle prime ricostruzioni, riferite dall’edizione milanese del CorriereSera, la piccola è stataavvolta in una coperta ancora con sangue e placenta sul corpo. Segni che ...

Il corpicino di unasenza vita è stato ritrovato, nella serata di ieri, in un cassonetto per i vestiti usati a Città Studi, quartiere di. A segnalare il corpicino alle forze dell'ordine un uomo che si era ...trovata morta in cassonetto per vestiti aIl corpo privo di vita di unae' stato rinvenuto ieri, attorno alle 20, aall'interno di un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati . Ad accorgersi del corpo e' stato un ...... in zona Città studi a. La, trovata nell'anfratto in cui si depositano gli abiti , da quanto si è saputo, era visibile , come se chi l'ha lasciata volesse farla ritrovare. Era nata da ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi TGCOM

Il corpo di una bambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di un cassonetto della Caritas per la raccolta di vestiti usati all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in zo ...Il corpo di una neonata è stato trovato all'interno di un cassonetto utilizzato per la raccolta dei vestiti. - continua sotto - ...