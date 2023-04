Milano | neonata trovata morta in un cassonetto Abbandonata dopo poche ore dalla nascita

(Di sabato 29 aprile 2023) Il corpo di una bambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di unper la raccolta di vestiti usati all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in zona Città studi ...

