Milano | neonata trovata morta in cassonetto per raccolta di abiti

(Di sabato 29 aprile 2023) L'allarme dato da un uomo ieri intorno alle 20, in corso le verifiche sulle telecamere della zona Il corpo di una, probabilmente nata solo da poche ore, è stato trovato senza vita all’interno di undelladi indumenti usati a, nel quartiere di Città Studi all’angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini. Il ritrovamento è stato fatto da un uomo che ieri, venerdì 28 aprile, intorno alle 20, si è avvicinato ale si è accorto della presenza delladando l’allarme al 118. Sul caso indaga la Squadra mobile. Sono in corso le verifiche sulle telecamere della zona e negli ospedali, a lavoro anche il medico legale per capire se lasia stata abbandonata viva o se fosse già. ...

Il corpo di unaappena partorita è stato ritrovato ieri sera in un cassonetto per la raccolta di indumenti usati a, nel quartiere Città Studi. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile. ...Il corpo senza vita di una bambina appena nata è stato trovato all'interno di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati in zona Città Studi , a. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile della questura. A fare il ritrovamento è stato un cittadino che stava depositando dei vestiti nel cassonetto e che ha chiamato il 118 . Per ...Siamo a, nella zona est di Città studi, tra via Botticelli e via Cesare Saldini. La squadra mobile sta indagando, partendo dalle telecamere posizionate nei paraggi e negli ospedali, per ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi TGCOM

in zona Città Studi a Milano, la neonata trovata senza vita, ieri sera, in un cassonetto della Caritas. La piccola – adagiata nello spazio destinato agli indumenti usati – era avvolta ancora nella ...Un operaio di 48 anni, Stefano Sainaghi, è morto in un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto all’interno del centro direzionale per il Nord Italia dell’Esselunga. È quanto… Leggi ...