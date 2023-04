Milano | neonata morta in un cassonetto L' uomo che l' ha trovata | Pensavo fosse una bambola

, scoperta choc:senza vita nel cassonetto degli abiti usati Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza: dall'analisi dei filmati, si potrebbe ...Latrovata morta nell'anfratto in cui si depositano i vestiti usati di un cassonetto della Caritas a, da quanto si è saputo, era visibile, come se chi l'ha lasciata volesse farla ...Unaa cui il destino non ha permesso di vivere, di aprirsi al mondo. Non il primo bambino ...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi TGCOM

Il piccolo è buone condizioni. Della mamma nessuna notizia: è fra i tre migranti dispersi dopo che il natante di sette metri su cui viaggiava è colato a picco ...Avvolta in una felpa, con pezzi della placenta ancora sul corpicino: è stata ritrovata così, senza vita, una neonata, all'interno ...