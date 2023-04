Milano fa paura | Piantedosi prende in mano la situazione | sarà in città il 10 maggio per fare il punto

(Di sabato 29 aprile 2023) Stupri, accoltellamenti, rapine, violenze, degrado: la questione sicurezza aalza l’asticella dell’allarme ogni ora che passa. E proprio mentre lo choc per quanto accaduto nelle scorse ore alla stazione centrale – con l’ultimo, agghiacciante episodio di violenza sessuale perpetrato ai danni di una 36enne francese di origini marocchine, pestata a sangue e brutalmente stuprata in uno degli ascensori dello scalo ferroviario – il ministro dell’Interno Matteodecide diildellain presenza. E annuncia cheinil prossimo 10per presiedere un Comitato provinciale. Un appuntamento fissato per garantire unare sicurezza, con particolare riguardo alla stazione centrale e alle zone ...

C'è emozione,di non portarla a termine, però siamo diventati di quelli che sanno che se non ... ROMPERE EGEMONIA DI INTER - JUVE - MILAN - 'Dal 2001 lo scudetto se lo dividono Torino e. Un ......e anche un po' didi non portarlo a termine. Se dormirò Di solito dormo poco'. Orgoglio e freno a mano alzato: 'Mi pare che dal 2001 lo scudetto se lo prendono due città, Torino e. E se ...Ho un po' dise ripenso a dove sono partito ma sono queste le giornate che cerchiamo e che ... Se vincere a Napoli vale di più Forse sì visto che dal 2001 vincono solo Torino e. Questa è ...

Il silenzio (di Sala) e la paura ilGiornale.it

L'allenatore del Napoli ha parlato in vista del possibile match ball contro la Salernitana: "Non so come potrò reagire al gol scudetto, a quello di Raspadori non mi sono mosso..." ...C’è lo scudetto all’orizzonte, ma non dipende solo dal Napoli. Luciano Spalletti lo sa e anche a 24 ore da una gara che potrebbe essere storica non vuole saperne di alzare i ...