Milano | 36enne marocchina stuprata nei giardinetti di Piazza Luigi Di Savoia e nell’ascensore della Stazione Centrale

(Di sabato 29 aprile 2023) Notte di terrore per una giovane donna che voleva raggiungere il Marocco, la videosorveglianza interna ha ripreso l’aggressione in ascensore durata ventisette minuti, arrestato l’aggressore 26enne

Lafranco - marocchina è stata abusata da un suo connazionale: veniva dalla Norvegia e aspettava di prendere il treno per tornare a ParigiLaha urlato a lungo per cercare di richiamare l'attenzione e ha pure tentato di suonare l'allarme che si trova all'interno della cabina. È riuscita, infine, a liberarsi, a scappare e a ...È iniziata così la notte da incubo della turistadi origini marocchine che all'alba di giovedì 27 aprile è stata vittima di stupro nella Stazione Centrale di. La donna ha ripercorso ...

Stupro a Milano, il racconto della vittima: «Trascinata nell'ascensore, cercavo di scappare e lui mi picchiava» Corriere Milano

Aggredita tre volte e violentata: prima ai giardinetti nei pressi della stazione centrale di Milano, poi in un androne della stessa stazione. Una notte terribile per una donna ...