(Di sabato 29 aprile 2023) Non solo un fastidio: per lo svedese delc'èal. Nuovo stop stagionale per lui.

in casa. Lesione del gemello mediale del polpaccio destro. È questo il verdetto degli esami medici a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic in queste ore. Lo svedese si era fatto male al ...... lesione al bicipite femorale per il fantasista scuolache avrà bisogno di almeno due settimane di stop. Altrariguarda Nzola , fuori dalla lista dei convocati per infortunio Bastoni ...(retrocessione) Fiorentina TORINO Udinese EMPOLISASSUOLO Napoli Le partite da giocare in casa sono riportate in MAIUSCOLO Probabili Formazioni Spezia - Monzaper Semplici che perde ...

Milan, tegola Ibrahimovic: lesione al polpaccio ItaSportPress

Questo pomeriggio il Milan scenderà in campo alle 18 contro la Roma e dovrà fare sicuramente a meno di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese nelle ...