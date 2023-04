Milan | Saelemaekers | «Usciamo così così | ci servivano i tre punti»

(Di sabato 29 aprile 2023) Le parole di Alexis, centrocampista del, dopo il pareggio dei rossoneri contro la Roma arrivato con un suo gol Alexisha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. «Gol importante, ma più importante è la squadra. Peccato che non abbiamo preso i treperché erano molto importanti per noi., contenti per il punto, ma citre. Però, dai, concetriamoci ora sulla fine della stagione. I dettagli hanno fatto la differenza. Partita molto difficile, difficile trovare spazi… Vabbe, 1-1: guardiamo alle prossime partite. Dobbiamo andare avanti». LEGGI ALTRE NOTIZIE ...

La rete last minute di Saelemaekers nel finale di Roma-Milan ha permesso a Stefano Pioli di tirare un sospiro di sollievo. I rossoneri infatti, restano quarti in Serie A a pari punti proprio con i giallorossi. Roma-Milan 1-1: Abraham e Saelemaekers danno spettacolo. Pioli riacciuffa la Roma all'ultimo secondo. Il Milan ringrazia Saelemaekers, l'uomo che non ti aspetti, e strappa un punticino all'Olimpico, rimanendo a pari punti con i giallorossi. Curiosità: in tutta la partita ci sono stati due tiri in porta.

Roma-Milan 1-1 - Succede tutto nel recupero, Saelemaekers risponde ad Abraham Voce Giallo Rossa

La Roma assapora la vittoria ma viene gelata all'Olimpico dalla rete di Saelemaekers allo scadere. Questi sono due punti persi. Il Milan ha due squadre, una in campo e l'altra in panchina. Pioggia di critiche per Charles De Ketelaere dopo Roma-Milan: ancora una prova poco convincente dell'attaccante belgo.