Milan | nuovo stop per Ibra | stagione finita E il futuro ora è un rebus

Lesione del gemello mediale del polpaccio destro: è questo il responso degli esami di controllo a cui è stato sottoposto Zlatan Ibrahimovic. La stagione dello svedese può dirsi, di fatto, conclusa. L'......giorno fa - nella fase di riscaldamento durante- Lecce - l'attaccante si è dovuto nuovamente fermare. In questa stagione Ibrahomivc ha collezionato soltanto quattro presenze, e dopo il...Il gladiatore torna al Colosseo e si prepara all'ennesima battaglia. Simon Kjaer è pronto a guidare la difesa dela Roma, in quell'Olimpico che fu casa sua per una stagione vissuta forse troppo in fretta, poco più di un decennio fa. Ricordi sfumati. Da allora, cambi di obiettivi, prospettive e gerarchie. ...

Infortunio Dybala – Alle prese con una fastidiosa distorsione alla caviglia destra rimediata nello scorso turno contro l’Atalanta, Paulo Dybala rimane un rebus in casa Roma in vista della delicata sfi ...La telenovela per il rinnovo di Leao con il Milan sembra stia giungendo al termine. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera, ...