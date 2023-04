Milan - Inter | Di Biagio e un rimpianto lungo vent' anni | ' Non ci dormii per giorni'

(Di sabato 29 aprile 2023) Certo, dopo il derby, a eliminazione avvenuta, non ho chiuso occhio per parecchie notti." Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...

Certo, la corsa Champions dista ancora 4 punti, ma la concomitanza di Roma -- Lazio offre una chance importantissima per accorciare la classifica: la vittoria, insomma, è praticamente ...Togliamoci subito il pensiero: è stata la più grande delusione della sua carriera, o fu peggio quando sbagliò il rigore decisivo contro la Francia, al Mondiale del '98 "Bella lotta. Sono state due ...Tra poco più di tre anni, il 19 settembre 2026, compirò cent'anni, sempre che me li lascino compiere, ma credo di sì, costa troppo demolirmi e forse il nuovo stadio o i nuovi stadi dili costruiranno altrove, e io rimarrò qui come un bastione di Orione, a fiammeggiare in solitudine. Io sono San Siro, all'anagrafe 'Giuseppe Meazza', e già, sono ancora qua, come dice la ...

Mourinho resta in silenzio alla vigilia, ma farà parlare la formazione. Sarà la migliore possibile, il campionato è importante quanto l’Europa League ...Il rammarico per l'euro-derby perso: "Con le regole di oggi, al ritorno saremmo andati ai supplementari: è stata una delle delusioni più grosse della mia carriera. Molto passerà dalla condizione di La ...