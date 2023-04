Migranti | ancora sbarchi e naufragi nel Mediterraneo Fermati 2 presunti scafisti

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 29 aprile 2023) Continuano gli, e i, nel. La scorsa notte è affondato un barchino di sette metri che si trovava nell’area Sar di competenza italiana. La Guardia Costiera è riuscita a salvare 46, tra cui sette minorenni e 13 donne, mentre altre tre persone risultano disperse. I, originari di Guinea, Costa d'Avorio, Camerun e Gambia, sono sbarcati poco prima di mezzanotte e mezza a Lampedusa, al molo Favarolo di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle 21 di venerdì scorso e d'aver pagato 2mila dinari per la traversata (LO SPECIALEDI SKYTG24). E mentre resta critica la situazione dell'hotspot di Lampedusa, sempre sovraffollato, in mattinata la Ocean Viking - allertata da Alarm Phone - ha effettuato tre soccorsi in meno ...