Migranti | a 4 mesi perde mamma in naufragio | Così ci siamo presi cura di lui

(Di sabato 29 aprile 2023) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) - Nella sua tutina arancione adesso Ismail sorride. "Stanotte abbiamo fatto grandi passeggiate, era inconsolabile". Giovanna Vassallo, medico del Poliambulatorio di Lampedusa, ha appena cambiato il più piccolo naufrago approdato nelle ultime ore sull'isola. "E' di una bellezza straordinaria", dice all'Adnkronos dopo l'ennesima notte insonne trascorsa tra le mura del Poliambulatorio di Lampedusa. Notte di sbarchi, come spesso accade sulla più grande delle Pelagie, e di tragedie, come quella del piccolo Ismail, quattro, che sull'isola è arrivato da solo. La sual'ha inghiottita il mare nell'ennesimoavvenuto a poche miglia dall'Europa. Gli uomini della Guardia costiera sono riusciti a salvare 46 persone, ma non lei scomparsa tra le onde. "Ismail è arrivato al Poliambulatorio accompagnato ...