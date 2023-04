Michael J Fox | paura per il Parkinson | ' Non arriverò a 80 anni'

(Di sabato 29 aprile 2023)J Fox ed il suo grande coraggio di mostrarsi per quello che è. L' attore , oggi 61enne, si è messo a nudo nel film Still , in uscita su Apple il 12 maggio, ma in esclusiva per l'emittente ...

ed il suo grande coraggio di mostrarsi per quello che è. L' attore , oggi 61enne, si è messo a nudo nel film Still , in uscita su Apple il 12 maggio, ma in esclusiva per l'emittente ...Ospite fisso di emittenti conservatrici, daNew a Infowars di Alex Jones, Kennedy è diventato ... tra le quali l'autismo - arrivano anche daFlynn, l'ex consigliere per la Sicurezza di ...NEW YORK, 29 APR Peggiorano le condizioni di salute diJ.. In un'intervistaverità a Cbs Sunday Morning, in onda il 30 aprile, l'attore, 61 anni, non nasconde che sta diventando sempre più difficile convivere con il Parkinson. Per chi conserva ...

Michael J. Fox e il Parkinson, non arrivo a 80 anni Agenzia ANSA

Michael J Fox ed il suo grande coraggio di mostrarsi per quello che è. L'attore, oggi 61enne, si è messo a nudo nel film Still, in uscita su Apple il 12 maggio, ma in esclusiva ...Michael J. Fox sta sempre peggio e il protagonista di Ritorno al futuro mostra "tremore, difficoltà nel parlare ed instabilità posturale” ...