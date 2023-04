Meteo | 1 maggio sott' acqua | temporali e instabilità fino al 4

La tendenza vedrà un ulteriore calo termico con una fase quasi fredda per il periodo al Centro - Sud almeno fino al 4e con possibili nubifragi tra Calabria e Sicilia. Insomma la primavera ...La rassegna slitta da lunedì 1°a domenica ...Qualche giorno in compagnia dell'anticiclone africano aveva fatto pensare a una stabilità duratura ma tra poche ore assisteremo a una svoltacon la quale si aprirà anche il mese di: un'intensa perturbazione atlantica provocherà forti piogge e temporali su gran parte d'Italia per alcuni giorni. Maltempo nel fine settimana Come ...

Previsioni meteo: peggioramento dal weekend, Primo maggio con la pioggia la Repubblica

Spunti di riflessione per il weekend di previgilia della cosiddetta “Giornata dell’Europa” che ricorderà martedi 9 maggio di Innocenzo Orlando Il ... europei era che sarebbero stati limitati nel tempo ...“Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come ... ‘Vedrai che fra un po’ di tempo ci riderai su’. Ce la siamo sentiti dire migliaia di volte e sapevamo che sarebbe andata proprio ...