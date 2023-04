Met Gala 2023 | perché Blake Lively non ci sarà quest' anno

Seicento special guest e poche certezze su chi sfilerà sul red carpet dell'evento dedicato alla moda e all'arte più prestigioso dell'anno. I media statunitensi, però, scommettono su una rosa di nomi ...... in quanto primo lunedì del mese, l'entrata del museo sulla Fifth Avenue risplenderà degli scatti dei fotografi impegnati a immortalare i celebri ospiti dell'ancor più celebre. La serata più ...... di fatto, è la più grande sfilata a cielo aperto della stagione Evento di primissimo piano dedicato alla moda e all'arte , ilè tradizionalmente l'appuntamento più atteso da tutti gli ...

L'attrice ha appena confermato che salterà l'appuntamento più atteso a New York: «Lunedì sarò sul mio divano». Ecco perché ...Blake Lively ha dichiarato che non sarà presente al Met Gala 2023. Per quest'anno, dovremo fare a meno dei suoi look iconici.