Messa in tv domenica 30 aprile su Rai Uno | canale | orari e streaming

(Di sabato 29 aprile 2023) Il programma della Santasu Rai Uno per30. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaSportFace.

30 aprile ricorrerà il decennale dalla scomparsa di Aldo Faraoni , Dirigente Generale della ... sabato 6 maggio si onorerà la memoria dell'ex Questore Faraoni con una Santain suo ...... che si celebra30 aprile 2023. I vescovo Stefano Manetti - undefined Eccellenza, il Papa ... Egli sembra rivolgersi alla Chiesa che si èin cammino per riscoprire il suo essere Popolo di ...Qualora, invece, dovessero saltare le registrazioni, sarebbe compromessa lain onda della ... mentre la finale è in programma per14 maggio, in ritardo di un giorno dal momento che ...

Messa di oggi Domenica 30 Aprile 2023: orario e dove vederla Napolike.it

L'immagine resterà nella parrocchia dell'Immacolata fino al 14 maggio: tante le iniziative di spiritualità e di comunità ...Nella settimana da lunedì 1° a domenica 7 maggio la Luna viaggerà dai gradi della Vergine al Sagittario: focus sui doveri per l'Ariete ...