Meloni-Sunak | non solo immigrazione | tutti i dettagli del patto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Giorgialo chiama addirittura «un nuovo inizio» nelle relazioni tra Roma e Londra. Un po' troppa enfasi, probabilmente, ma di sicuro per l'Italia è un gran peccato che il Regno Unito non sia più nella Ue. I due governi la vedono in modo simile sui dossier più importanti (il controllo dell', la guerra in Ucraina, gli investimenti perla difesa, innanzitutto) e lei e il primo ministro inglese, il conservatore Rishi, avrebbero formato a Bruxelles un asse solido, capace di contrapporsi al tandem franco-tedesco. Come ha scritto il Times di Londra, «sono due quarantenni che sono saliti al potere a distanza di tre giorni l'uno dall'altro, condividono opinioni simili su molte questioni ed entrambi hanno reso lo “stop alle barche”» degli immigrati «una priorità». Già a novembre, quando si erano incontrati la prima ...