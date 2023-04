Melissa Satta e Berettini | lei si arrabbia | “Mi hanno accusata…” | il motivo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 29 aprile 2023)si lascia andare ad un duro sfogo sulla situazione che si è creato intorno a lei e al suo fidanzato Matteo Berrettini. Negli ultimi mesiè finita spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Tramite alcuni amici in comune ha conosciuto il tennista Matteo Berrettini poco prima di Natale e tra loro è presto scoppiato l’amore.(Foto Instagram @) – grantennistoscana.itI due sono stati più volte pizzicati insieme, ma all’iniziopreferito mantenere il più stretto riserbo sulla loro relazione. Sono usciti allo scoperto da poche settimane, sui social si mostrano più complici e innamorati che mai. In più occasioni la nota showgirl e conduttrice si è ritrovata al ...