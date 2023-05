... è tutto questo insieme", continua. L'unica risposta a questo "manifesto isterico del regime di Kiev", afferma, deve essere "la distruzione di massa del personale e l'equipaggiamento ...... dicendo che 'il governo russo non interferisce negli affari di altri Stati', l'ex presidente ed ex premier russo Dmitry, ben noto per le sue sortite,Biden un 'nonno disperato'. ...... dicendo che "il governo russo non interferisce negli affari di altri Stati", l'ex presidente ed ex premier russo Dmitry, ben noto per le sue sortite,Biden un 'nonno disperato'. ...

Medvedev definisce quello di Kiev un regime neonazista di cani drogati Globalist.it

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev attacca la Polonia e dice che fino a quando al potere ci saranno i russofobi non ha senso avere rapporti diplomatici ...Un guerrafondaio idiota: l’ex presidente russo Dmitry Medvedev si scaglia nuovamente contro «il regime neonazista » di Kiev, chiedendo «la piena disfatta del nemico» e rappresaglie contro i suoi leade ...