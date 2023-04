Mbda | contratto da 1 | 9 mld di sterline in Polonia per la fornitura di missili e lanciatori

(Di sabato 29 aprile 2023), il gruppo della difesa controllato da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%), ha sottoscritto uncon l’Agenzia polacca degli armamenti per fornireCamm eiLauncher per il programma di ammodernamento della difesa aerea PILICA+ della, si legge in un comunicato, forniràper un valore di 1,9 miliardi diper sostenere la modernizzazione e la produzione di un totale di 22 batterie di difesa aerea, rendendo il PILICA+ il più grande programma europeo di acquisizione nell’ambito della difesa aerea a corto raggio all’interno della Nato. Progettato da PGZ, PILICA+ combinerà icon guida radar a corto raggio Camm ...

