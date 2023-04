Matteo Berrettini non sarà agli internazionali di Roma

(Di sabato 29 aprile 2023) Fino a questo momentoha vissuto una stagione molto complicata tra infortuni e prestazioni non sempre sugli standard a cui ha abituato il pubblico. Proprio sulla variabile imponderabile degli stop fisici però si è aggiunto un nuovo capitolo, ovvero quello che gli impedirà di parteciparedi. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista, attraverso i suoi canali social.: “Ho bisogno almeno di un’altra settimana prima di poter riprendere ad allenarmi” Nulla da fare dunque perche dovrà rinunciare alla partecipazionedi. Secondo quanto emerso dalla risonanza effettuata, per il ...

Purtroppoha già comunicato il suo forfait. La speranza degli organizzatori è che diversamente da quanto accaduto a Madrid, tutti i migliori possano scendere in campo. In cima alla ...Ma basti pensare, senza andare troppo lontano, a Jacopo e, a Venus e Serena Williams , a Juan Manuel e Francisco Cerundolo , ma anche a Mischa e Alexander Zverev . Ci fermiamo qui, ...Il tennista 27enne che si è infortunato durante il torneo di Montecarlo non è ancora pronto per partecipare agli Internazionali. Niente Internazionali d'Italia per. "Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni", ha spiegato il 27enne ...

Camila Giorgi e Matteo Berrettini, i destini incrociati dei nostri tennisti OGGI

Il romano non giocherà il torneo di casa per il secondo anno consecutivo: “Non vedo l’ora di poter tornare a giocare davanti a tutti voi” Matteo Berrettini salta il suo torneo di casa, il Masters 1000 ...Matteo Arnaldi (nella foto) continua la sua corsa a Madrid. Il 22enne di Sanremo, numero 105 del mondo (che da lunedì approderà per la prima volta fra i primi 100 del ranking Atp), si è tolto lo sfizi ...