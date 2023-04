Mattarella | lavoro come antidoto discriminazioni ed illegalità

I nuovi modelli produttivi - ha detto ancora, devono rispettare la Carta costituzionale. - Ilsia antidoto di discriminazioni ed illegalità. Così il presidente della Repubblica ...È la festa della Repubblica fondata sul". Sergio, che l'anno scorso si recò a Udine, sceglie quest'anno il Distretto della Meccatronica di Reggio Emilia per celebrare la festa del ...E ilsecondoche ci mette di fronte alle sfide nuove, alle necessita' e a bisogni emergenti, per chiederci come rilanciare il Paese in Europa e nel mondo. Ile' stato lo ...

Primo Maggio, Mattarella: lavoro motore della coesione sociale italiana TGCOM

CAVRIAGO - "Il Primo maggio di quest'anno conferma i grandi valori che ispirano questa giornata di Festa per i lavoratori e per l'intera comunità ...Secondo un report Cgil tra 20 anni la popolazione in età da lavoro sarà inferiore di 6,9 milioni di persone rispetto a oggi, mentre per Mattarella la precarietà come sistema stride con la crescita.