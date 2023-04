Mattarella | “La Repubblica fondata sul lavoro è un traguardo a cui tendere”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 aprile 2023) CAVRIAGO – “Il Primo maggio di quest’anno conferma i grandi valori che ispirano questa giornata di Festa per i lavoratori e per l’intera comunità nazionale. E’ una giornata di impegno, perché sollecita a rendere concreta l’affermazione che lasula cuicostantemente”. Lo ha detto il presidente della, Sergio, in visita al distretto meccatronico di Reggio Emilia in occasione della festa del 1° Maggio. “Celebriamo il valore della giornata del 1° maggio con necessario anticipo, nel cuore del distretto della Meccatronica, a Reggio Emilia – ha dettonel suo saluto, dopo aver ascoltato gli imprenditori e i lavoratori locali e dopo l’intervento del ministro del ...